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В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

Совет пообещал провести гуманитарную экспертизу этого решения правительства в сфере импортозамещения

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования
Фото: Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Решение правительства запретить госзакупки импортных протезов, перевязочных материалов и медицинского оборудования означает "отсроченное убийство" многих людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, и они станут жертвами "непродуманной политики импортозамещения без границ", заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Асмолов.

Он считает, что нельзя допускать, чтобы импортозамещение нарушало право человека на жизнь и конституционное право на охрану здоровья. По его словам, такие риски в сфере здравоохранения требуют пристального внимания совета, говорится в пресс-релизе организации.

Озабоченность в связи с принятым решением выразил также член совета протоиерей Кирилл Каледа.

Председатель СПЧ Михал Федотов пообещал провести по этой теме круглый стол с участием представителей Минздрава, Минэкономразвития, Общественной палаты и врачей. Он пообещал провести гуманитарную экспертизу этого решения несмотря на то, что оно уже принято.

Правительство 28 июня расширило список медицинских изделий, которые теперь нельзя закупать государственным и муниципальным медицинским учреждением. В список вошла марля, бинты, медицинские маски и тампоны, подгузники, противопролежневые матрасы, аппараты ИВЛ, эндопротезы, санитарные кресла-стулья, костыли, ортопедическая детская обувь.

Благотворительный фонд "Вера" заявил, что это ухудшит качество помощи тяжелобольным взрослым и детям, в том числе, пациентам хосписов и паллиативных отделений по всей стране. В фонде привели пример, что по описаниям импортные и отечественные перевязочные материалы совпадают, а на практике "подгузники российского производства протекают, липучки отклеиваются, а средства перевязки выпускаются с распадающимися неподшитыми краями, которые попадают в рану при перевязке и инфицируют ее".
СПЧ Александр Асмолов Михаил Федотов Минэкономразвития Минздрав

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