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В Сибирском НИИ авиации допустили новые испытания и доработки SSJ-100

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Директор Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина Владимир Барсук не исключает, что самолету SSJ-100 потребуются дополнительные испытания и, возможно доработки.

"Я думаю, что по результатам расследования будут проводиться какие-то работы. Очевидно, что ситуация (в Шереметьево - ИФ) началась по причине грубого приземления (...) Я надеюсь, что будут проведены исследования и, возможно, какие-то доработки", - сказал он журналистам в понедельник.

Барсук отметил, что SSJ-100 регулярно проходил испытания в СибНИА.

Как сообщалось, в конце 2000-х гг. SSJ-100 прошел в СибНИА ресурсные испытания, подтвердив заявленные производителем характеристики, самолет подтвердил двукратный запас полетов - 140 тысяч часов.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре на борту самолёта погиб 41 человек.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 СибНИА имени Чаплыгина

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