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СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов

СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов
Фото: Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России предложили ввести институт "воздушных маршалов" для борьбы с нарушителями порядка на авиарейсах.

Инициативу озвучил глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин в программе на ведомственном YouTube канале.

По его мнению, присутствие специальных сотрудников на рейсе будет эффективно в плане предотвращения "деструктивного поведения любой формы, вплоть до попыток террористических актов".

Федеральная служба воздушных маршалов - правоохранительное агентство в США в составе министерства внутренней безопасности. Вооруженные огнестрельным оружием маршалы инкогнито находятся на гражданских рейсах в целях предотвращения противоправных действий пассажиров.

Так он ответил на вопрос ведущего, обезопасит ли пассажиров присутствие на борту самолета так называемого "воздушного маршала", по примеру США. Вазюлин отметил, что практика других стран показывает эффективность таких мер.

Он также выступил за ограничение употребления пассажирами алкоголя на борту и его продажи в аэропортах.

"Появление гражданина в состоянии опьянения в общественном месте является правонарушением, за которое установлена административная ответственность", - напомнил представитель следствия.

По его данным, в Центральном федеральном округе к административной ответственности за деструктивное поведение на борту самолета ежегодно привлекается порядка 160 человек, возбуждается и расследуется в среднем 10 уголовных дел.

СКР

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