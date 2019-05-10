Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.

Как рассказала Волк, в отношении него возбуждено дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования).

По ее словам, на борту самолета, выполнявшего рейс из Туниса в столичный аэропорт "Домодедово", произошел конфликт.

"Москвич 1982 года рождения, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, - отметила Волк. - Во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками".

Авиадебошира задержали и доставили в отделение полиции в аэропорту "Домодедово".

Задержанного также привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом).