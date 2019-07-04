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"АвтоВАЗ" возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске 5 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группа "АвтоВАЗ" возобновит работу своих предприятий в Тольятти и Ижевске с 5 июля, говорится в сообщении автопроизводителя.

В компании отметили, что нижегородский ООО "Завод Автокомпонент" возобновляет поставки компонентов и продолжит выполнять условия контракта. "АвтоВАЗ" будет взаимодействовать и обсуждать текущие вопросы с поставщиком "в рабочем режиме".

Автопроизводитель напомнил, что производство было приостановлено 3 июля "в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов" со стороны "Завода Автокомпонент". "Поставки возобновляются без дополнительных условий", - говорится в сообщении.

Ранее поставщик - "Автокомпонент" - заявил о возобновлении поставок комплектующих на "АвтоВАЗ" в полном объеме и достижении договоренности о совместной работе.

2 июля "АвтоВАЗ" объявил о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок нижегородским предприятием. Тогда в компании предупреждали, что производитель "оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки".

В мае 2017 года СП "GM-АвтоВАЗ" уже приостанавливал производство из-за срыва поставок комплектующих поставщиком ООО "Завод Автокомпонент". СП также приостанавливало работу с 9 по 11 апреля текущего года, тогда виновника остановки не называли.

Кроме того, "АвтоВАЗ" приостанавливал производство Lada Vesta в Ижевске в апреле 2018 года. Тогда причиной простоя также стал срыв поставок со стороны ООО "Автокомпонент".

АвтоВАЗ Завод Автокомпонент Ижевск Тольятти

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