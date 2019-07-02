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"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за срыва поставок автокомпонентов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске.

Как говорится в сообщении компании, "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород)".

"О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", - отмечает "АвтоВАЗ".

При этом в компании подчеркивают, что "АвтоВАЗ" "делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства". "Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах "АвтоВАЗа" на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки", - говорится в сообщении.

В самой ГК "Автокомпонент" оперативно не прокомментировали ситуацию.

Согласно информации на сайте ГК "Автокомпонент", компания выпускает более 2,7 тыс. наименований продукции для интерьера и экстерьера транспортных средств. Продукция группы компаний "Автокомпонент" поставляется на конвейеры крупнейших автомобильных концернов и их поставщиков: "ГАЗ", "АвтоВАЗ", СП "GM-АвтоВАЗ", Sollers, Volkswagen, Renault-Nissan, Skoda, Datsun, Valeo, Bosch, Magna, Faurecia, Visteon, Kdac, Alegre и других.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТЗК Автокомпонент" и ООО "Завод Автокомпонент" на 100% принадлежат АО "УК Автокомпонент" (Нижний Новгород), единственным участником которого является неназванная компания, зарегистрированная в Брюсселе.

При этом ранее сообщалось, что ООО "Торговый дом Полипластик" (Москва) подало заявления о банкротстве нижегородских ООО "ТЗК Автокомпонент" и ООО "Завод Автокомпонент", однако позднее в июне ГК "Автокомпонент" полностью погасила задолженность перед "ТД Полипластик", ставшую причиной заявлений. При этом первые сообщения о неисполнении финансовых обязательств "Автокомпонентом" появились прошлой осенью.

"Завод Автокомпонент" занимается маркетингом и поставками продукции, "ТЗК Автокомопонент" ведет закупки сырья и комплектующих, развитие поставщиков.

В мае 2017 года СП "GM-АвтоВАЗ" также приостанавливал производство из-за срыва поставок комплектующих поставщиком ООО "Завод Автокомпонент". СП также приостанавливало работу с 9 по 11 апреля текущего года, тогда виновника остановки не называли.

"АвтоВАЗ" приостанавливал производство Lada Vesta в Ижевске в апреле 2018 г. также из-за срыва поставок со стороны ООО "Автокомпонент".

АвтоВАЗ Тольятти Ижевск

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