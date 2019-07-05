Белгородский НПЗ подал в суд заявление о самобанкротстве

Сотрудники НПЗ жаловались на невыплату зарплаты в "Прямой линии" с президентом РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ) подал в арбитражный суд Белгородской области заявление о признании предприятия банкротом, сумма задолженности завода превышает 400 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд оставил заявление НПЗ без движения до 26 июля, потребовав предоставить актуальные данные об отсутствии на счетах денежных средств, а также об общей сумме задолженности по исполнительным листам и платежным документам.

Ранее сообщалось, что гендиректор НПЗ Олег Майоров был арестован по обвинению в совершении в невыплате зарплаты, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ). Позднее суд при рассмотрении апелляции отменил решение об аресте гендиректора. Представитель суда отметил, что за девять месяцев следствия Майоров не пытался скрыться, "жалоб о попытках давления с его стороны не поступало".

По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2019 года Майоров вместо выплаты сотрудникам зарплаты он перечислял деньги контрагентам и кредитным организациям "с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета". При этом долг по зарплате перед сотрудниками предприятия превышает 21 млн рублей.

12 июня сотрудники завода в видеообращении на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали о задержках при выплате зарплаты. "С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают", - говорилось в видео.

Позже, 16 июня сотрудники записали повторное видеообращение, в котором назвали Майорова, который на тот момент находился под стражей, пострадавшей стороной, "как и весь трудовой коллектив". Сотрудники предприятия заявили, что не согласны с обвинением, а действия следователей в отношении Майорова назвали "попыткой создать видимость деятельности перед предстоящей 20 июня "Прямой линией с президентом". Они также призвали привлечь к уголовной ответственности собственников завода.

"С арестом генерального директора у нас заберут последнюю надежду на то, что завод продолжит свою работу и нам погасят долги", - сказали в обращении сотрудники НПЗ.

Согласно данным системы "СПРАК-Интерфакс", ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" зарегистрировано в 2013 году в Белгородской области, занимается производством нефтепродуктов. 51% уставного капитала принадлежит ООО "Фингрупп" (Москва), еще 49% - ООО "Энерготрансуголь" (Москва).