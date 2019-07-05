Экс-глава ДНР опроверг связь задержанного Украиной зенитчика со сбитым "Боингом"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай заявил в пятницу "Интерфаксу", что задержанный в конце июня Украиной Владимир Цемах не может быть связан с катастрофой "Боинга" под Донецком.

"Когда я возглавлял республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно. У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может", - сказал он.

"Очень плохо, что Киев продолжает практику захвата заложников, и, конечно, ужасно, что еще один человек Киевом захвачен. Видимо, Киев хочет использовать его в целях собственной пропаганды", - добавил Бородай.

Бородай руководил ДНР до 20 октября 2014 года.

Накануне Русская служба "Би-Би-Си" сообщила о том, что украинские спецслужбы задержали и вывезли в Киев жителя города Снежное Владимира Цемаха. Его дочь сообщила, что отца подозревают в связи с катастрофой малайзийского MH17 под Донецком в 2014 году - якобы Цемах был начальником ПВО в Снежном в тот момент, когда был сбит "Боинг".

При этом, по словам дочери, на самом деле Цемаха назначили на этот пост через несколько месяцев после катастрофы.