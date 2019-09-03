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Следствие по делу MH17 решило допросить удерживаемого на Украине Владимира Цемаха

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Международная следственная группа в Нидерландах, которая расследует крушение малайзийского Boeing рейса MH17 17 июля 2014 года под Донецком, хотела бы допросить бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который сейчас находится под стражей на Украине. Об этом АР сообщила представитель группы Брехтье ван де Мосдейк.

Для этих целей следователям было бы удобно, чтобы он оставался на Украине. Группе стало известно, что Цемах, возможно, включен в списки обмена удерживаемых лиц. Если его выдадут России, следователи не уверены, смогут ли с ним связаться, объяснила ван де Мосдейк.

В конце августа появились сообщения о подготовке Киева и Москвы к обмену удерживаемыми лицами и что он может состояться до конца августа. В Кремле подтвердили, что по этому вопросу начались подвижки, однако факты достижения договоренностей и обмена не подтверждали. В офисе президента Украины Владимира Зеленского потребовали прекратить спекуляции на эту тему и доверять только официальным источникам. Украинские журналисты узнали, что обмен мог забуксовать из-за того, что Россия потребовала выдать Цемаха.

Цемах - бывший компандир ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбил Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В июне 2019 года его задержали сотрудники СБУ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и вывезли на Украину. В Киеве его арестовали по обвинению в создании террористической организации.

Бывший глава ДНР Александр Бородай заверял, что Цемах не может быть связан с этой катастрофой, поскольку тогда в Снежном не было ни средств ПВО ни начальника. Он обвинил Киев в захвате заложника ради пропаганды.

Бородай руководил ДНР до 20 октября 2014 года. Дочь Цемаха говорила Русской службе "Би-Би-Си", что ее отец стал начальником ПВО в Снежном через несколько месяцев после крушения самолета. В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил в суде, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу MH17.

Процесс начнется в марте 2020 года в Нидерландах. Обвинения по этому делу предъявлены гражданам России Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко, следователи не рассчитывают увидеть их в суде.

Владимир Цемах Нидерланды Boeing Malaysia Airlines Донецк Снежное

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