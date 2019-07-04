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Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17
На месте крушения рейса MH17 под Донецком
Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики задержан бывший командир ПВО в городе Снежное, рядом с которым в 2014 году потерпел крушение малайзийский "Боинг", сообщает в четверг русская служба "Би-Би-Си".

Как рассказали адвокат и дочь Владимира Цемаха, в конце июня его задержали украинские спецслужбы и вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. После этого Цемаха отправили в Киев, где суд арестовал его на два месяца.

По информации "Би-Би-Си", Цемаху предъявили обвинение в создании террористической организации; ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

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Дочь Цемаха связывает арест отца с тем, что в 2014 году он был "начальником ПВО" в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines. При этом, по ее словам, Цемах стал "начальником ПВО" в Снежном лишь с октября 2014 года, тогда как трагедия с лайнером произошла в июле.

"Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту", - отметила дочь Цемаха.

Крушение малайзийского боинга

Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В октябре 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

Согласно версии Международной группы следователей, лайнер был сбит из района Первомайского в Донбассе, в 6 км к югу от населенного пункта Снежное, который в тот период контролировали донецкие ополченцы.

26 июня Международная совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

Итоги эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского "Боинга-777"

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Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференцииОсколки поражающих элементов, полученные в ходе эксперимента концерна "Алмаз-Антей"Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного ракетой зенитного комплекса "Бук-М1"Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) во время презентации итогов экспериментаСоветник генерального конструктора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский во время пресс-конференцииФрагмент обшивки экспериментального самолета, полученный в ходе натурного эксперимента концерна "Алмаз-Антей"
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференции
Украина МН17

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