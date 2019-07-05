В Ингушетии изъяли двух детей у семьи, где истязали семилетнюю девочку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти ингушского города Сунжа решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьезных травм, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

Собеседник агентства отметил, что органы опеки отправят их в реабилитационный центр.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, но послеоперационный период проходит хорошо. В течение дня ее собираются перевезти в детскую клинику Леонида Рошаля в Москве.

4 июля в больницу доставили девочку со множеством травм и ушибов. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

Родных детей единственной подозреваемой - двух мальчиков - отправили в детскую больницу Назрани на обследование, но врачи серьезных травм и следов побоев не увидели.