Поиск

В Ингушетии изъяли двух детей у семьи, где истязали семилетнюю девочку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти ингушского города Сунжа решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьезных травм, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

Собеседник агентства отметил, что органы опеки отправят их в реабилитационный центр.

В РоссииВ Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязанийЧитать подробнее

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, но послеоперационный период проходит хорошо. В течение дня ее собираются перевезти в детскую клинику Леонида Рошаля в Москве.

4 июля в больницу доставили девочку со множеством травм и ушибов. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

Родных детей единственной подозреваемой - двух мальчиков - отправили в детскую больницу Назрани на обследование, но врачи серьезных травм и следов побоев не увидели.

Ингушетия Сунжа

Новости по теме

Новости

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

Число погибших при наводнении под Иркутском выросло до 22 человек

Лидер киллеров в новосибирской банде Трунова получил 24 года колонии

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

В Забайкалье осудили безногую женщину, убившую избивавшего ее мужа

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Дамба в Тулуне оказалась не рассчитана на уровень воды в вышедшей из берегов Ие

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');