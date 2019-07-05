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Число погибших при наводнении под Иркутском выросло до 22 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 22, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он сообщил, что найдено тело еще одного погибшего. Еще 13 остаются пропавшими без вести, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Начавшийся из-за ливней 24-27 июня летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, то есть более чем за 100 лет. Оказались затопленными более 100 населенных пунктов, больше 10 тыс. домов с населением около 33 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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