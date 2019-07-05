Число погибших при наводнении под Иркутском выросло до 22 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 22, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он сообщил, что найдено тело еще одного погибшего. Еще 13 остаются пропавшими без вести, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Начавшийся из-за ливней 24-27 июня летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, то есть более чем за 100 лет. Оказались затопленными более 100 населенных пунктов, больше 10 тыс. домов с населением около 33 тыс. человек.