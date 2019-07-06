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После наводнения для городов Иркутской области разработают новые генпланы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Служба архитектуры Иркутской области разработает обновленные генпланы для городов Тулун и Нижнеудинск, которые пострадали от сильного наводнения в регионе, сообщил "Интерфаксу" председатель правительства региона Руслан Болотов.

"Как правило, у муниципалитетов на это денег нет, поэтому внесением изменений в генпланы займется служба архитектуры. Они будут работать, как мы сейчас здесь (в усиленном режиме - ИФ), то есть к осени обновленные генпланы уже будут. У нас есть полная картина затопления, а потому служба определит новые (безопасные - ИФ) площадки для проживания людей", - сказал Болотов.

Он уточнил, что у властей есть "жесткая позиция": не строить за счет бюджета для пострадавших новое жилье в зоне затопления.

"Скорректированные генпланы также будут разработаны для всех поселений Иркутской области, пострадавших от паводка", - сказал Болотов.

Ранее сообщалось, что с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,2 тыс. жилых домов, в которых проживали 32,95 тыс. человек, в том числе 7,87 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10,2 тыс. приусадебных участков. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск, где сейчас идут восстановительные работы.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд руб.

Иркутская область

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