Поиск

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека
В подтопленном районе Тулуна
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил в четверг представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне - городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.

Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них - ребенок.

Между тем, в четверг стало известно о том, что иркутской полиции удалось найти 23 человека, которых считали пропавшими без вести.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Тулун Иркутская область

Новости

На экс-главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

В Приморье будут судить устроителя родительского самосуда над школьником

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');