Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил в четверг представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне - городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.
Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.
Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них - ребенок.
Между тем, в четверг стало известно о том, что иркутской полиции удалось найти 23 человека, которых считали пропавшими без вести.