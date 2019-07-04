Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

В подтопленном районе Тулуна Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил в четверг представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне - городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.

Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них - ребенок.

Между тем, в четверг стало известно о том, что иркутской полиции удалось найти 23 человека, которых считали пропавшими без вести.