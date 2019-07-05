Начальника региональной ГИБДД обвинили в получении взятки за сопровождение коммерческого груза

По версии следствия, взятку он взял наличными и бутылкой дорогого коньяка

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В отношении начальника ГИБДД Новгородской области Владимира Лонского возбудили уголовное дело о взятке в крупном размере, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, взятку ему передал гендиректор компании, которая занимается автомобильными перевозками грузов. За 300 тысяч рублей и бутылку коньяка за 3999 рублей начальник ГИБДД выделил патрульный автомобиль для сопровождения машины компании, которая перевозила крупногабаритный груз по территории области.

В региональном УМВД собщили, что в отношении Лонского начата служебная проверка, по результатам которой его могут уволить. Пока его не отстраняли от должности.