Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд по ходатайству Следственного комитета в среду арестовал начальника регионального управления ГИБДД полковника Владимира Лонского, сообщили "Интерфаксу" в областной прокуратуре.

Суд взял Лонского под стражу до 15 сентября.

Как сообщалось, Новгородское управление СК возбудило в отношении Лонского два дела - по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки путем вымогательства" и "Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, Лонский получил от местных бизнесменов 300 тысяч рублей за сопровождение по области крупногабаритного груза патрульным автомобилем, а также асфальтовую крошку для гаража на сумму около 36 тысяч рублей.

Признал ли Лонский вину, пока не сообщается. Он освобожден от должности.

Пост начальника УГИБДД Лонский занял в 2011 году, а в органах внутренних дел работает с 1993 года.