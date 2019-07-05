Поиск

Россия собралась ограничить импорт щебня из Белоруссии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские чиновники задумались над введением квот на импорт белорусского щебня, который, по их мнению, на самом деле является "транзитом" с Украины; это следует из доклада Минпромторга, который составил его по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и разослал ведомствам.

Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов в Россию - ее доля доходила около 90%. В 2015 году, когда Россия ввела лицензирование импорта, поставки нерудной продукции с Украины сократились почти в 10 раз и в 2017 году составили 2,1 млн тонн.

В РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияЧитать подробнее

В декабре 2018 года в рамках антиукраинских санкций Москва сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг, в 2019 году он выдал заключения на 1,7 млн тонн щебня.

Однако, начиная с 2016 год, украинская нерудная продукция хлынула в Россию через Белоруссию. Если в 2014 году белорусский импорт составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он подскочил до 7,4 млн тонн, а в 2017 году составил почти 10 млн тонн.

Минпромторг, выяснив, что белорусские гранитные карьеры пользуются для отправки своей продукции только двумя станциями - Ситница и Житковичи, - предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с них. Однако, несмотря на это, поставки через другие станции по-прежнему продолжаются.

В связи с этим возникла идея о квоте на перевозку щебня из Белоруссии в Россию с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Белоруссии.

Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей Федеральной таможенной службы и РЖД.

Белоруссия Украина Минпромторг

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор снова уличил Google в сохранении ссылок из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор снова уличил Google в сохранении ссылок из реестра запрещенной информации

Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

В Ингушетии изъяли двух детей у семьи, где истязали семилетнюю девочку

Число погибших при наводнении под Иркутском выросло до 22 человек

Лидер киллеров в новосибирской банде Трунова получил 24 года колонии

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

В Забайкалье осудили безногую женщину, убившую избивавшего ее мужа

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');