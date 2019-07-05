Россия собралась ограничить импорт щебня из Белоруссии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские чиновники задумались над введением квот на импорт белорусского щебня, который, по их мнению, на самом деле является "транзитом" с Украины; это следует из доклада Минпромторга, который составил его по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и разослал ведомствам.

Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов в Россию - ее доля доходила около 90%. В 2015 году, когда Россия ввела лицензирование импорта, поставки нерудной продукции с Украины сократились почти в 10 раз и в 2017 году составили 2,1 млн тонн.

В декабре 2018 года в рамках антиукраинских санкций Москва сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг, в 2019 году он выдал заключения на 1,7 млн тонн щебня.

Однако, начиная с 2016 год, украинская нерудная продукция хлынула в Россию через Белоруссию. Если в 2014 году белорусский импорт составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он подскочил до 7,4 млн тонн, а в 2017 году составил почти 10 млн тонн.

Минпромторг, выяснив, что белорусские гранитные карьеры пользуются для отправки своей продукции только двумя станциями - Ситница и Житковичи, - предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с них. Однако, несмотря на это, поставки через другие станции по-прежнему продолжаются.

В связи с этим возникла идея о квоте на перевозку щебня из Белоруссии в Россию с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Белоруссии.

Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей Федеральной таможенной службы и РЖД.