Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин. Одна их них, 1977 года рождения, приехала из Мордовии. Вторая, 1985 года рождения, жительница Белгорода.

В пятницу вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Всего, по уточненным данным, на борту судна находились 43 человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Владелец катамарана задержан. Водитель судна скрылся, в настоящее время он объявлен в розыск.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной опрокидывания судна стал перегруз. Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его пассажировместимость – 12 человек. Предположительно, катамаран переделали для увеличения вместимости.