Задержан сбежавший капитан катамарана, перевернувшегося в Черном море

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Капитан катамарана, потерпевшего крушение в море в районе Джубги задержан, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Капитана передали сотрудникам СКР для расследования крушения.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. На его борту находились 43 человека. Двое погибли – это были женщины из Мордовии и Белгорода.

СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владелец катамарана также задержан.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз.