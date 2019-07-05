Источник назвал причину опрокидывания катамарана в Черном море

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Перевернувшийся в черном море катамаран "Атолл" рассчитан на 12 человек, но перевозил почти вчетверо больше людей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом, причиной опрокидывания судна стал перегруз. В момент происшествия на его борту находились 43 человека. Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году. Источник также сообщил, что потерпевшее крушение судно является маломерным. Вероятнее всего, его переделали для повышения вместимости.

Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания катамарана в Черном море в районе Джубги и гибели двух пассажиров. Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Катамаран перевернулся в пятницу близ Джубги. По данным МЧС, удалось спасти 37 человек из 43, находившихся на борту. Еще несколько доставлены на берег другими судами. СКР сообщил о двух погибших. Еще четырем, по данным источника "Интерфакса", потребовалась медицинская помощь.

На момент написания текста, владелец судна задержан, а капитан сбежал и находится в розыске. Владелец зарегистрирован в Ставропольском крае. По предварительной информации, он занимается прокатом плавсредств не менее трех лет.