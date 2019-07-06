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Право IKEA на землю в Химках оспорят в суде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет передал в суд обвинение руководителю Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной по делу о передачи земли в подмосковных Химках шведской компании IKEA, сообщил в субботу "КоммерсантЪ".

До 1991 года землей вдоль Ленинградского шоссе управлял колхоз "Путь к коммунизму". С 1991 по 1993 год ее получило в долевую собственность коллективное сельскохозяйственное предприятие "Химки" (КСХП).

IKEA в 1993 году взяла в аренду 20,88 га земли на 49 лет. В 2011 году она выкупила 16,5 га из этого участка.

В 2016 году в центральном офисе IKEA в Химках неоднократно проходили обыски. Компания связала их с попытками КСХП лишить ее права на эту землю и назвала обыски попыткой рейдерского захвата. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемыми стали бывшие чиновники администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин. Они умерли в 2013 и 2016 годах соответственно, и следствие выделило новое дело с подозреваемой Дунюшиной по той же статье.

Пайщики колхоза считают, что КСХП получило участок "путем вооруженного захвата". В 2006 году депутат Госдумы Александр Хинштейн просил прокуратуру проверить законность прав КСХП на эту землю.

Шведский производитель и продавец мебели IKEA работает на российском рынке с 2000 года. В настоящее время сеть компании в России объединяет 14 торговых центров "МЕГА" с магазинами IKEA.

Химки IKEA

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