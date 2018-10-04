IKEA пересмотрит стратегию экспансии в РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA пересматривает стратегию развития на российском рынке, в частности, изучает вопрос создания магазинов нового формата площадью от 900 кв. метров, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Мы сейчас находимся в стадии пересмотра стратегии экспансии. До сих пор наша стратегия базировалась на одном формате - это большие оффлайновые магазины, формат ритейла. А сейчас мы пытаемся ее пересмотреть, встраивая в нее другие каналы, другие возможности - это онлайн, это другие форматы, более удобные для совершения покупок, такие как пункты выдачи товара, приобретенного онлайн", - сказал он.

Эрнтелл принял участие в церемонии открытия в Нижнем Новгороде компактного магазина IKEA в формате дизайн-студии, ставшего вторым после московского в торговой сети компании. К компактному формату компания относит магазины площадью от 180 до 900 кв. метров, площадь гипермаркетов IKEA составляет 30-35 тыс. кв. метров.

Таким образом, обсуждаемый в настоящее время формат магазинов площадью от 900 кв. метров станет "промежуточным" между дизайн-студией и гипермаркетом.

"Мы изучаем возможность открытия таких магазинов. Мы работаем по франшизе. Владелец франшизы - Inter IKEA Systems. И как раз владелец франшизы разрабатывает этот формат. Сейчас компания думает о других форматах, которых не было раньше", - сказал он.

Отвечая на вопрос, намерена ли IKEA открывать новые гипермаркеты в России, П.Эрнтелл сказал, что открытие крупноформатных магазинов в городах с населением более 1 млн человек по-прежнему в планах компании, но сейчас "та стадия этих планов, когда мы не можем делать какие-то объявления".

Говоря о формате онлайн-продаж, П. Эрнтелл отметил, что этот формат является новым для компании, он запущен лишь полтора года назад, сейчас на его долю приходится порядка 8% от общего объема выручки.

"Если посмотреть на индустрию ритейла в целом, то там эта цифра колеблется в районе 18%. У нас стоит задача дойти до этой цифры. Мы осознаем, что онлайн будет захватывать все большую и большую долю в наших продажах", - сказал он, отметив, что в России гораздо быстрее, чем в европейских странах меняется покупательское поведение.

"Общие шаблоны покупательские меняются. И смена вот этих шаблонов в России происходит своеобразно. Наверное, главное отличие - это скорость изменений. В России переход из канала в канал (продаж - ИФ) происходит намного быстрее, чем в странах Европы", - отметил Эрнтелл.

В настоящее время IKEA располагает в России 14 гипермаркетами в ТЦ "МЕГА".