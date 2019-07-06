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Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2" обнаружены в Якутии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2" обнаружены в Якутии, сообщила в субботу пресс-служба министерства экологии республики.

В Алданском и Вилюйском районах найдены два фрагмента створки головного обтекателя. Они находятся в лесу, возгорания при падении обломков не произошло.

Обнаружить их удалось с вертолета, накануне был проведен визуальный осмотр согласно координатам, зафиксированным радарными установками.

Также в Вилюйском улусе обнаружены три фрагмента второй ступени РН "Союз-2".

Обнаруженные фрагменты вывезут специалисты ФГУП "ЦЭНКИ".

В пятницу, 5 июля, с космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми спутниками - кубсатами- разных стран.

Якутия Союз Восточный

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