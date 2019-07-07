Запрет авиасообщения между РФ и Грузией обойдется авиакомпаниям в 3 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля обойдется авиакомпаниям примерно в 3 млрд рублей убытков, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. "Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.

Министр также сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч тех, кто не сдал билеты и не обменял их на более ранние даты. "Вполне возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта. На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в эту страну.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines. Указ президента бессрочный.

В конце июня сообщалось, что Минтранс РФ решил разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. После утверждения методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков, приостанавливающих полеты в Грузию с 8 июля.