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Минтранс разработает методику для оценки потерь авиакомпаний при запретах полетов

На основании этой методики правительство будет определять им компенсации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минтранс разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. Такое поручение министерство поручило на совещании у вице-премьера Максима Акимова с участием авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники определят порядок расчета прямых убытков перевозчика, возникающих от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты, и расчета упущенной выгоды - отмены рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание. Когда методику утвердят, по ней оценят убытки российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию с 8 июля. На их основании ведомство установит размер компенсаций из российского бюджета, которые им выплатят.

"Окончательное решение о механизме и объемах компенсаций будет принято правительством РФ после детального обоснования финансовых потерь авиаперевозчиков", - отметили в ведомстве.

21 июня президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Минтранс с этой же даты решил запретить прямые перелеты грузинским авиакомпаниям. В Кремле заявили, что это временная мера, необходимая для обеспечения безопасности россиян после русофобских нападок на журналистов и депутатов в Тбилиси.

Из России в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа", а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в туристической отрасли, писал, что запрет полетов затронет 155 тысяч российских туристов, которым придется отказаться от купленных авиабилетаов и авиакомпаниям придется вернуть им от 2,3 до 3 млрд рублей

Минтранс авиация Грузия Владимир Путин Аэрофлот

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