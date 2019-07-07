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Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Архивная фотография
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Как сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту, грузинский авиаперевозчик Georgian Airways выполнил свой последний рейс из Москвы в Тбилиси в 22:55. Самолет "Аэрофлота", который вылетел из российской столицы в воскресенье вечером, приземлится в аэропорту грузинской столицы в 02:00 часов понедельника, 8 июля, по местному времени (01:00 мск).

До запрета регулярные рейсы между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляли "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа", а также российские авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа" - ИФ), Red Wings и "ЮТэйр". Кроме того, в Россию летали грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Запрет на прямое авиасообщение между РФ и Грузией

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Указ президента бессрочный. Затем Минтранс РФ ввел аналогичный запрет для грузинских авиаперевозчиков.

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Чтобы обойти запрет российских властей, Georgian Airways объявила о намерении запустить транзитные рейсы из РФ в Грузию.

Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запретов на полеты в Грузию в 3 млрд рублей.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года между двумя странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.

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