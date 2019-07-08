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Полиция задержала девять пермяков, вскрывших 22 банкомата на Ставрополье

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, грабивших банкоматы в Ставропольском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, членами преступного сообщества являлись девять уроженцев Перми. Они вскрыли 22 банкомата регионального кредитно-финансового учреждения в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Таким образом подозреваемые похитили более 16 млн рублей.

По словам Волк, полицейские в ходе обысков обнаружили у них 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.

Суд арестовал шестерых предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества. Еще троих подозреваемых отправили под домашний арест.

Ставропольский край Пермь МВД РФ

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