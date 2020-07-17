Двух инкассаторов и мигранта заподозрили в краже 10 млн рублей из банкомата

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали двух сотрудников службы инкассации банка и одного мигранта по делу о краже почти 10 млн рублей из банкомата в гипермаркете в Красносельском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, инкассаторы наняли иностранца как исполнителя преступления. Утром 10 июля он подобрал ключ и код и похитил из банкомата две кассеты с наличными на сумму 9 830 000 рублей. Следствие считает, что один из инкассаторов передал сведения о коде доступа к банкомату и ключе второму, а тот нанял 29-летнего знакомого для хищения кассет. Инкассаторы заплатили исполнителю вознаграждение, а остальное поделили пополам, считают в полиции.

О краже в полицию сообщила служба безопасности банка. Приметы похитителя описал водитель такси, который вез его от места преступления. После этого личности всех подозреваемых были установлены и их 16 июля задержали по местам проживания - в Стрельне, Кронштадте и поселке Володарский.

Пустые кассеты были найдены в лесочке у кольцевой автодороги. При обысках у задержанных изъяли около 700 000 рублей из похищенных денег. Остальную часть суммы они поместили в банковскую ячейку.

Задержанных проверяют на причастность к аналогичным кражам.