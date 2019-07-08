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Из РФ выслали африканского спецназовца, отказавшегося убить лидера оппозиции в Того

Одно время бывший боец президентской гвардии зарабатывал на жизнь раздачей листовок в Балашихе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Из России депортируют бывшего спецназовца из Того, который на протяжении пяти лет безуспешно пытался получить политическое убежище после того, как бежал из тюрьмы на родине.

О высылке Бозобэйида Батомы сообщает брянское управление МВД. По сообщениям СМИ, Батому должны депортировать утром 8 июля из аэропорта "Домодедово".

На сайте благотворительной организации "Гражданское содействие" сообщается, что Батома - бывший гвардеец боевого подразделения президента республики Того. Он участвовал в разгоне антиправительственных митингов в 2014 году, однако после отказался принять участие в операции по устранению лидера оппозиции и отпустил двух задержанных, которым грозила смертная казнь. За неповиновение приказу его отправили в тюрьму, где неоднократно пытали.

В 2014 году Батома сумел бежать в Россию при помощи одного из освобожденных им оппозиционеров. Он поселился в подмосковной Балашихе и некоторое время кое-как зарабатывал на жизнь раздачей листовок, позже устроился на стройку в Бутово. В российской столице его ограбили, лишив, в частности, фотоаппарата, на котором были снимки, подтверждающие историю его бегства.

В 2015 году российские власти отказали ему в статусе беженца, сочтя его рассказ выдуманным.

Спустя три года - в 2018 году - управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотрело дело Батомы, признало, что он нуждается в защите и начало готовить его переезд в безопасную страну.

Однако Батома, устав от ожидания и крайней нищеты, в которой ему пришлось жить в России, не дождался переселения и выехал в Белоруссию, надеясь получить помощь там. Там ему отказали и выслали назад в Россию.

Правозащитники утверждают, что в случае возвращения на родину Батоме грозит немедленное заключение под стражу, пытки и, вероятно, смерть.

Того Бозобэйида Батома

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