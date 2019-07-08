По радио "Радонеж" сказали, что мужчины умнее женщин

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин.

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.

В то же время, считает он, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. "Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека - во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", - сказал Смирнов.

Свою мысль он проиллюстрировал сценкой из приходской жизни. "В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи - Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести", - сказал священник.