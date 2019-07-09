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Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга

Любовь он посоветовал измерять в литрах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов напомнил о дореволюционных временах, когда женихов и невест для своих детей тщательно проверяли, искали изъяны в семье, и в целом подходили к вопросу ответственно. В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

Так, по его словам, родственники невесты выясняли, не было ли пьяницы или каторжника в роду у потенциального жениха, "спрашивали до седьмого колена", и узнавали, как он трудится. В некоторых областях невесту при осмотре раздевали, чтобы выяснить, нет ли какого порока. "Такой вот пусть немножко деревенский, но научный подход", - сказал он.

Так же и знать проверяла семью кандидата, "а что это за род, не худой ли, может, незаконнорожденные они", добавил протоиерей.

Раньше узнавать подробности было проще, потому что все друг друга знали, а сейчас в этом отношении "полный хаос", отметил он.

Отец Димитрий назвал поиск жениха или невесты общесемейным делом, "потому что ну что девица в 17-18 лет вообще понимает в семейной жизни!"

Также он посоветовал в этой ситуации проверять качество человека и его способность к браку вообще. Он предупредил, что любовь определяется не в способности изображать это чувство. "Любовь измеряется в литрах: сколько литров крови муж или жених готов отдать за свою избранницу. Тогда будет ясно, на что он способен", - считает священник.

РПЦ Димитрй Смирнов

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