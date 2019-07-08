Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза взят под стражу

Его обвиняют в совершении ДТП в пьяном виде

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Карпинске суд арестовал до 7 сентября водителя бензовоза после ДТП со взрывом и пожаром, в котором погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 7 июля водитель бензовоза дважды останавливался на промышленной дороге с Иовской платы, чтобы подсадить на цистерну туристов - в общей сложности десять человек. После этого он не выбрал правильный скоростной режим, машина из-за неисправности потеряла управление и съехала в кювет. Перед этим водитель велел всем пассажирам спрыгивать и спрыгнул сам.



Машина съехала с дороги, загорелась и произошел взрыв. Погибли три человека, еще семеро получили травмы и находятся в стационарах.

По данным прокуратуры, водитель бензовоза был пьян. На него завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, в состоянии алкогольного опьянения.