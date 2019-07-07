МВД подтвердило гибель трех человек при взрыве топлива в Свердловской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бензовоз, груженый 4,5 тоннами топлива, перевернулся и загорелся на автодороге в Свердловской области ночью в воскресение, три человека погибли, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ДТП произошло на 44 км трассы Карпинск-Кытлым. По предварительным данным, бензовоз марки "Урал" двигался в сторону поселка Кытлым, чтобы заправить технику, работающую на карьере. При этом, в нарушение техники безопасности, сверху на цистерне бензовоза находились семь человек. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего топливо разлилось и произошел его взрыв, отметил собеседник агентства.

В результате инцидента три человека погибли, еще шестеро, включая водителя, получили травмы и ожоги и госпитализированы в районную больницу.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативна группа ОВД города Краснотурьинска, а также сотрудники МЧС, скорая помощь и несколько нарядов ГИБДД, добавили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают личности и точные обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.