Взорвавшийся в Свердловской области бензовоз оказался неисправен

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура выяснила обстоятельства ДТП с бензовозом, взорвавшимся в ночь на воскресенье под Екатеринбургом, в частности, установлено, что автомобиль был неисправен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, в субботу вечером двое туристов подошли к водителю цистерны с просьбой довезти их до трассы.

"Когда они двигались по промышленной дороге с Иовской платы (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги "Карпинск - пос. Кытлым", их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул", - говорится в сообщении.

После этого машина уехала под откос, произошло ее возгорание. По факту гибели троих человек в результате происшествия на промышленной дороге с Иовской платы прокуратура Карпинска Свердловской области организовала проверку.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, двигаясь для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, водитель бензовоза посадил на цистерну предположительно семь туристов. По дороге он не справился с управлением, съехал в кювет, от удара машина загорелась и взорвалась. Три человека погибли. Также загорелся лесной массив.