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В Госдуме захотели экстрадировать оскорбившего Путина журналиста из Грузии в Россию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме считают, что грузинский журналист, оскорбивший Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2", должен быть экстрадирован в РФ и предстать перед российским судом; об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин.

Накануне вечером телеведущий "Рустави 2" Гиоргий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительной нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок ведущего осудили президент и премьер Грузии, перед зданием телеканала собралась толпа возмущенных жителей Тбилиси, так что его вещание пришлось временно прекратить.

Грузия Гиоргий Габуния

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