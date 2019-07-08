Саакашвили назвал брань Габунии в адрес Путина "безвкусным и необдуманным выпадом"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам в Грузии прокомментировал в фейсбуке поступок телеведущего телекомпании "Рустави 2" Георгия Габунии. Журналист накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

По мнению Саакашвили, находящегося сейчас на Украине, действующие грузинские власти не смогли, несмотря на заявления, наладить отношения с РФ, если из-за "одного безвкусного и необдуманного выпада" Габунии в Тбилиси стали говорить о том, что "Россия нас разбомбит".

После инцидента с Габунией Саакашвили раскритиковал действующие власти страны, заявив, что при нем такого не было: что во время его президентства россияне относились к Грузии "как минимум с уважением".

"В мое время несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии. (...) Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось", - заявил Саакашвили в понедельник в видеообращении к своим сторонникам в Грузии на своей странице в фейсбуке.

Саакашвили при этом уверен, что вскоре в Грузии сменится власть.

7 июля, воскресенье вечером, Габуния в начале своей передачи "Постскриптум" оскорбительно высказался в адрес Путина, используя нецензурную лексику. Его поступок осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотрев в нем провокацию.

В понедельник слова журналиста осудили в Кремле. Российский МИД 8 июля назвал слова Габунии "неприемлемыми выпадами" и "беспрецедентной по своей низости выходкой", а также еще одной "провокацией грузинских радикальных сил". При этом на Смоленской площади отметили, что на этот раз грузинские власти "нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение". Члены совета Госдумы сошлись во мнении привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.