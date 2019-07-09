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Кудрин назвал Подмосковье и Челябинскую область лидерами по числу жалоб на экологию

Жители этих регионов чаще всех жаловались в Счетную палату

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - За неделю на "горячую линию" Счетной палаты по проблемам экологии поступило больше 2 тысяч обращений, пока большинство из них поступало из Подмосковья и Челябинской области. Об этом в Госдуме заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, "горячую линию" открыли только неделю назад. В Счетной палате проанализируют все эти жалобы и представят свои предложения по проверкам и анализу актуальных проблем, пообещал он.

Об этом Кудрин заявил в Госдуме, где представил отчет о работе Счетной палаты за прошлый год.

Счетная палата Алексей Кудрин Подмосковье Челябинская область

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