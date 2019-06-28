Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Счетная палата проверит, есть ли в госкомпаниях такие целевые показатели

Алексей Кудрин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

"Правительство правильно обозначило слабое место управления госкорпорациями и госкомпаниями - нет чётких KPI. Счетная палата возьмет под контроль этот процесс. Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития", - написал он в фейсбуке.

Счетная палата займется анализом, какие KPI зафиксированы для руководства госкомпаний и госкорпораций, объяснили "Интерфаксу" в контрольном ведомстве.

Ранее РБК сообщил, что в правительстве сочли недостаточным то, как госкомании исполняют президентское поручение шестилетней давности утвердить KPI для своих руководителей и определять им выплаты в зависимости от достижения этих показателей. В письме замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, на которое ссылалось издание, говорилось, что к ответственности за неутверждение KPI должны были привлечь 43 топ-менеджеров госпредприятий, но решение об этом принято не было. Премьер-министру Дмитрию Медведеву пришлось снова дать поручение проанализировать взаимосвязь выплаты топ-менеджерам госкомпаний премий с выполнением ими KPI.