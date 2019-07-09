Мосгорсуд признал законным арест Навального на 10 суток

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение суда об аресте оппозиционера Алексея Навального на 10 суток за несанкционированную акцию 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

"Постановление Хорошевского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу в интересах Навального - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Хорошевский суд Москвы 1 июля арестовал Навального на 10 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня в центре столицы (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Шествие в поддержку Голунова, с которого накануне этого мероприятия сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, прошло в центре Москвы 12 июня. По данным полиции, в нем участвовало около 1,2 тыс. человек, из них задержали более 200.

Согласно фабуле административного дела, Навальный в тот день шел в числе 700-800 человек от метро "Чистые пруды" по Чистопрудному, Сретенскому и Рождественскому бульварам, скандируя лозунги, перекрывая дороги, мешая транспорту и пешеходам, в итоге его задержали.

Навальный в суде заявил, что вопрос о том, имеет ли он право ходить на митинги, изучался разными судами: "В ЕСПЧ я многократно доказал, что имею. Я хотел бы, чтобы суд и здесь действовал в единственно возможной юридической парадигме". "Реальный мотив моего ареста - политический", - сказал он.