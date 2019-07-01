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Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на десять суток за нарушение правил участия в несанкционированном шествии в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня в центре столицы, передал корреспондент "Интерфакса".

Решение вынесено по статье о повторном нарушении правил проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 УК РФ).

Согласно оглашенным в суде материалам дела, Навальный 12 июня шел в составе группы из 700-800 человек от метро "Чистые пруды" по Чистопрудному, Сретенескому и Рождественскому бульварам, скандируя лозунг "Свободу Леониду Волкову!", перекрывая дороги и создавая помехи для транспорта и горожан. Он был задержан в районе дома №1 на Рождественском бульваре.

Навальный, выступая в суде, заявил, что не нарушал закон, и что его задержание было необоснованным. "Я процитирую - не поверите - Владимира Владимировича Путина: дело - Голунова - это не беззаконие, а произвол (президент говорил: "Что касается ситуации с Голуновым - там не несправедливость, там произвол" - ИФ). Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать - никакого скандирования не было. Каждая секунда моего нахождения там - ее кто-то снимал и фотографировал", - сказал Навальный.

Навальный заверил суд, что движение людей во время шествия по бульварам "направляли полицейские". "Все, что я делал - это реализовывал свое право выйти на бульвар и выступить против беззакония и произвола", - заключил он. Свое задержание он связал с грядущими сентябрьскими выборами.

Адвокаты оппозиционера - Вадим Кобзев и Ольга Михайлова - попросили суд прекратить административное дело ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения.

Шествие в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого 11 июня было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, прошла в центре Москвы 12 июня. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1 200 человек, были задержаны более 200 человек.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва Иван Голунов Алексей Навальный

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