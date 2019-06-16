Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Журналист Иван Голунов Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.

Об этом сообщает "Правозащита Открытки", адвокат которой - Сергей Бадамшин - защищает журналиста.

Ранее в воскресенье Бадамшин заявил "Интерфаксу", что в субботу, 15 июня, Голунов дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям.

По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов проходил обвиняемым, и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

Задержание и освобождение

Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере". Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за его непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции.