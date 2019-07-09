Поиск

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тыс. пассажиров и на 2 тыс. - количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку", - сказал Куренной.

Москва"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысячЧитать подробнее

По его словам, в расписание рейсов терминала D внесли изменения: 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесли из этого терминала в терминалы "В" и "Е", также изменилось время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар".

Также в аэропорту увеличили количество человек, занимающихся обработкой багажа, и привлекли к этой работе сотрудников партнерских компаний.

Пассажиры начали говорить о проблемах с обработкой багажа в "Шереметьево" с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы после прилета, другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправляли другими рейсами.

Шереметьево

Новости по теме

Новости

Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Норильск атаковали полчища крыс из-за проблем с вывозом мусора

Путин выступил против антигрузинских санкций

Путин выступил против антигрузинских санкций

Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Минюст трижды отказался регистрировать общественную организацию "Открытая Россия"

В "Красное и Белое" пришли с обысками для проверки контрагента сети

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');