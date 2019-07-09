Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тыс. пассажиров и на 2 тыс. - количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку", - сказал Куренной.

По его словам, в расписание рейсов терминала D внесли изменения: 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесли из этого терминала в терминалы "В" и "Е", также изменилось время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар".

Также в аэропорту увеличили количество человек, занимающихся обработкой багажа, и привлекли к этой работе сотрудников партнерских компаний.

Пассажиры начали говорить о проблемах с обработкой багажа в "Шереметьево" с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы после прилета, другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправляли другими рейсами.