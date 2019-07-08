"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысяч

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Средняя зарплата грузчиков и водителей, занимающихся обработкой багажа в московском "Шереметьево", составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов, сообщил первый замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Андрей Никулин на пресс-конференции в понедельник.

"Что касается зарплат грузчиков, к сожалению, в СМИ вышла непроверенная информация. Могу официально заявить, что за последний год у наших грузчиков не было средней зарплаты 45 тыс. руб. и не было 200 тыс. руб. На данный момент у нас средняя зарплата - 82 тыс. руб. до вычета налогов. Это водители, операторы-комплектовщики, грузчики - те, кто задействован в обработке багажа", - сказал Никулин.

Приведенные в СМИ данные о средних зарплатах завышены, подтвердила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. По ее словам, такие суммы - это единичные случаи, предусматривающие выплату социальной помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что в июне из-за проблем с задержками багажа в "Шереметьево" повысили зарплату для грузчиков до 200-211 тыс. руб., а операторы погрузчиков теперь могут заработать до 290 тыс. руб.

Проблемы с багажом

Пассажиры начали говорить о проблемах с обработкой багажа в "Шереметьево" с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы после прилета, другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправляли другими рейсами.

Сбои с обработкой багажа начались одновременно с передачей этого бизнеса от "Аэрофлота", крупнейшей базовой авиакомпании "Шереметьево", к специально созданному аэропортом ООО "Шереметьево Хэндлинг". По данным "Ведомостей", эта компания не смогла нанять новых сотрудников: изначально грузчиков набирали на зарплату примерно на 10% ниже, чем в "Аэрофлоте" (в мае - на 45 тыс. рублей в месяц), причем без прежних льгот на покупку авиабилетов.