Аэропорт "Шереметьево" нанял 500 сотрудников для работы с багажом пассажиров

На их подготовку нужно от месяца до двух

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Чтобы стабилизировать работу по обработке багажа, аэропорту "Шереметьево" не хватает около 400 грузчиков. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Андрей Никулин. Компания, по его словам, наняла для этих целей 500 человек.

Новые работники уже проходят обучение, но для подготовки грузчика нужно 30 дней, а для подготовки водителя - 65, отметил он. Предприятие специально наняло на сто человек больше, чем требовалось, поскольку в процессе найма и подготовки часть людей может уйти.

Компании-партнеры предоставили аэропорту 300 человек из необходимых 400. "Кроме того, внутренними резервами стараемся "добить" эту нехватающую сотню в ежедневном режиме", - добавил Никулин.

Оптимальный штат сотрудников ООО "Шереметьево Хэндлинг", структуры МАШ, которая работает с багажом пассажиров, составляет около 2 тысяч человек, отметил топ-менеджер. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что при оптимальном штате в 2000 человек в компании работает 1400.

По его словам, сейчас работа с багажом стабилизирована, стандарты по выдаче багажа в основном выполняются.

"Что касается отправки трансферного багажа, у нас есть достаточно стабильная ситуация. Но при этом мы с вами понимаем, что пока мы не наберем достаточное количество персонала и не выйдем на нормальную работу, у нас возможны отклонения в случае вмешательства каких-либо факторов", - сказал Никулин.

Коллапс с багажом в "Шереметьево" 29 и 30 июня был вызван, в том числе, плохой погодой и поломкой багажной ленты, говорили представители аэропорта.

До этого пассажиры жаловались на многочасовые задержки багажа или на его отправку другими рейсами в конце мая и начале июня. Тогда выяснилось, что в "Шереметьево" работать с багажом стало "Шереметьево Хэндлинг", тогда как раньше этим занимался "Аэрофлот", а новый оператор не сумел наладить эту работу. В аэропорту дважды проводили прокурорские проверки.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура на прошлой неделе сообщила об увольнении нескольких сотрудников "Шереметьево Хэндлинг", среди которых был гендиректор предприятия. По данным "СПАРК-Интерфакс", "Шереметьево Хэндлинг" возглавляет Никулин. Он заявил 8 июля, что формально остается на этой должности, хотя руководство МАШ сменило топ-менеджмент "Шереметьево Хэндлинг" еще в мае, до начала массовых задержек багажа.

6 июля министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел совещание в "Шереметьево", где поставил задачу стабилизировать ситуацию с багажом к 15 августа.