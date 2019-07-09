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Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 24

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело еще одного погибшего, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

"Число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести числятся девять человек", - сказал источник.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили эту информацию.

Накануне сообщалось о 23 погибших.

Всего, по данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10, 8 тыс. жилых домов, в которых жили более 34 тысяч человек. Стихия затронула семь районов области, больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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