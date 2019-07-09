Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 24

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело еще одного погибшего, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

"Число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести числятся девять человек", - сказал источник.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили эту информацию.

Накануне сообщалось о 23 погибших.

Всего, по данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10, 8 тыс. жилых домов, в которых жили более 34 тысяч человек. Стихия затронула семь районов области, больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.