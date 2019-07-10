Число госпитализированных в зоне иркутского наводнения выросло до 486 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратилось 127 человек, из которых 29 были госпитализированы, в том числе 8 детей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Уровень заболеваемости не превышает среднестатические показатели. Групповых вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3425 человек, из них 486 были госпитализированы, в том числе 116 детей. Шесть взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

По его словам, число погибших с вечера вторника не изменилось. Как ранее уже сообщалось, обнаружены тела 24 человек. По данным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 19 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими 9 человек.

В трех пунктах временного размещения (ПВР) остаются 63 человека, из них 18 ребенок. Остальные пострадавшие переселены в пункты долговременного пребывания, где им обеспечены более комфортные условия.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10883 жилых дома, в которых проживали 34188 человек, в том числе 8060 детей, а также 1151 приусадебный участок. Было подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Подтопленным остается один населенный пункт - город Тулун, в котором затоплено 190 домов с населением 475 человек, в том числе 95 детей, а также 190 приусадебных участков.