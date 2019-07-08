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Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Паводок в Иркутской области
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

"Таким образом, общее число погибших достигло 23 человек. Еще двоих пропавших без вести нашли живыми", - сказал источник. Он добавил, что теперь число пропавших без вести сократилось до восьми.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию о 23 погибших и восьми разыскиваемых спасателями.

Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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