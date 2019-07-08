Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Паводок в Иркутской области Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

"Таким образом, общее число погибших достигло 23 человек. Еще двоих пропавших без вести нашли живыми", - сказал источник. Он добавил, что теперь число пропавших без вести сократилось до восьми.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию о 23 погибших и восьми разыскиваемых спасателями.

Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области.