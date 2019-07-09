Три члена спецподразделения "Альфа" стали фигурантами дела о разбое сотрудников ФСБ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил о трех задержанных офицерах спецподразделения, проходящих по делу в отношении сотрудников ФСБ о разбое.

"По моим данным, это три человека из "Альфы" и один из "Вымпела", при этом двое из них отпущены под домашний арест", - сказал Гончаров "Интерфаксу". Он подчеркнул, что за 45 лет существования спецподразделения это первый случай, когда офицеры элитного подразделения "участвуют в такой противоправной деятельности".

"Я думаю, что участие "Альфы" и "Вымпела" являлось силовой поддержкой, я не думаю, что они были зачинщиками этого экономического преступления. Насколько я знаю, там есть управление "К" (одно из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ - ИФ), которое курирует экономическую безопасность в российских банках, я думаю, они и были организаторами преступления", - сказал Гончаров.

5 июля военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, еще двух отправили под домашний арест.

Сообщалось, что по делу проходят сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К", а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". Их подозревают в разбое, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По данным источников агентства, один из фигурантов дела раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Перейдя в другой отдел, он решил заработать и стал со своим коллегой вымогать деньги у тех же самых фирм, которые специализировались на обналичке. Затем, по данным собеседника агентства, они привлекли к "делу" спецназовцев.

Об этом стало известно руководству службы, и оно дало ход расследованию. Позже стало известно, что число фигурантов дела выросло до 15 человек.