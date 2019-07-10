"Коммерсантъ" узнал о пострадавших китайских бизнесменах в деле сотрудников ФСБ о разбое

Газета также пишет об исчезновении московского бизнесмена в день разбойного налета

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В деле о разбое, по которому проходят уже 15 сотрудников ФСБ, речь идет о хищении примерно 140 млн рублей, которые принадлежали бизнесменам из Китая, работающим в торговом комплексе "Садовод", узнал "Коммерсантъ".

Эти деньги были похищены 10 июня из офиса по адресу улица Ивана Бабушкина, 16а. Владельцы планировали обменять их на $2,5 миллиона и отправить эту сумму в Китай.

После разбойного нападения на офис и хищения денег исчез бизнесмен Борис Карматов, который занимался обменными операциями и снимал офис по тому же адресу, пишет также газета.

Ранее сообщалось, что по делу о разбое проходят сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К", а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". Их подозревают в разбое, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Один из них раньше служил в банковском отделе спецслужбы и занимался выявлением "обнальных" фирм, рассказывал источник "Интерфакса". Затем он перешел в другой отдел и вместе с сотрудником начал вымогать деньги у ранее выявленных компаний, занимавшихся обналичиванием. Впоследствии он привлек к этому спецназовцев.

Источники в окружении Карматова рассказали "Коммерсанту", что перед исчезновением он спрашивал у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом денег за границу. Ему посоветовали пожаловаться в полицию, он сказал, что не хочет этого делать, так как опасается провокаций.

По словам знакомых Карматова, 11 июня он перестал выходить на связь. Через неделю к его поискам подключились его сын и брат, проживающие в США. По данным WhatsApp, последний раз Караматов был в сети 10 июня в 12 часов дня, а это совпало с разбойным нападением, в котором обвиняются офицеры ФСБ.

Борис Карматов как руководитель ООО "Евразия", управляющего активами создателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, ранее обвинялся в убийстве Минеева, а затем в хищении его активов. В результате сотрудничества со следствием он добился перевода под домашний арест, а затем освобождения под подписку о невыезде, напоминает газета. Его уголовное дело до суда еще не дошло.