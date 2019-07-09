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Орешкин поедет на Lada Xray в Тольятти выбирать между трассой в Казань и реконструкцией М-7

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин намерен добраться до Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля.

Министр написал на своей странице в инстаграме, что в понедельник на следующей неделе будет в Тольятти на форуме моногородов. "Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - сообщил Орешкин.

По его словам, "помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов".

Главный вопрос, по его мнению, - это "подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", - написал он.

В город, где базируется "АвтоВАЗ", министр поедет на Lada Xray, уточнили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

Максим Орешкин Минэкономразвития Тольятти

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